SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SANTA by Virtuals (SANTA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

SANTA by Virtuals (SANTA) Informatie Agentic on-chain NGO for public goods,Standardization: Modularizes diverse APIs into easily deployable plugins, connecting agents to Web2 services like Gmail and Telegram and Web3 protocols like DeFi trading and blockchain explorers. Dynamic Learning: Teaches agents to adapt to new services via example-driven configurations, minimizing hardcoding. Optimized Interactions: Enhances reliability and scalability by fine-tuning APIs for seamless agent use. Officiële website: https://santagent.xyz/

SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SANTA by Virtuals (SANTA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Hoogste ooit: $ 0.00751454 $ 0.00751454 $ 0.00751454 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00357037 $ 0.00357037 $ 0.00357037 Meer informatie over SANTA by Virtuals (SANTA) prijs

SANTA by Virtuals (SANTA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SANTA by Virtuals (SANTA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANTA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANTA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANTA begrijpt, kun je de live prijs van SANTA token verkennen!

