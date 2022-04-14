Sanji (SANJI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sanji (SANJI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sanji (SANJI) Informatie Sanji is a meme token on Ethereum. Sanji is the mascot of ChatGPT and was shown to the world on the livestream launch of GPT-4o. Sanji is a community that wants to spread the joy of the dog and GPT-4o. The project aims to build a community and bring people together around Sanji. The goal of the community is to make Sanji one of the most recognized dogs in crypto and to support ChatGPT with Sanji the dog Officiële website: https://sanjioneth.fun/ Koop nu SANJI!

Sanji (SANJI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sanji (SANJI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.47K $ 19.47K $ 19.47K Totale voorraad: $ 936.48M $ 936.48M $ 936.48M Circulerende voorraad: $ 936.48M $ 936.48M $ 936.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.47K $ 19.47K $ 19.47K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sanji (SANJI) prijs

Sanji (SANJI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sanji (SANJI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SANJI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SANJI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SANJI begrijpt, kun je de live prijs van SANJI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SANJI Wil je weten waar je SANJI naartoe gaat? Onze SANJI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SANJI token!

