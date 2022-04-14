Sandwich Cat (SACA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sandwich Cat (SACA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sandwich Cat (SACA) Informatie Sandwich Cat is a memecoin inspired by a Reddit post showcasing a cat that stole and ate a sandwich. A vibrant community has formed around the token and the cat's antics. The token was created purely for fun and to celebrate the cat's successful mission to seize the sandwich.

Sandwich Cat (SACA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sandwich Cat (SACA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.89K $ 73.89K $ 73.89K Totale voorraad: $ 968.31M $ 968.31M $ 968.31M Circulerende voorraad: $ 968.31M $ 968.31M $ 968.31M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.89K $ 73.89K $ 73.89K Hoogste ooit: $ 0.00180166 $ 0.00180166 $ 0.00180166 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sandwich Cat (SACA) prijs

Sandwich Cat (SACA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sandwich Cat (SACA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SACA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SACA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SACA begrijpt, kun je de live prijs van SACA token verkennen!

