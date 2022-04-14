San Chan (SANCHAN) Tokenomie
San Chan (SANCHAN) Informatie
In the vast expanse of the digital world, where codes weave dreams and data shapes destinies, a unique force was born—SAN CHAN, a meme token unlike any other. Under the wise guidance of Kantaro, this humble coin pulsed with a sacred purpose: to shield and save the creatures of the earth through the mysterious power of cryptocurrency. What was once mere code transformed into a heartfelt crusade.
A band of devoted souls, moved by SAN CHAN's noble quest, gathered in unity. Together, they crafted a magical portal—an app brimming with playful games and treasures of exclusive merchandise. Week by week, their digital harvests were alchemized into tangible gifts, bestowed upon sanctuaries and charities that cradled the wounded and the wild. Through their efforts, they proved that even the lightest of memes could bear the weight of profound change.
The tale of SAN CHAN echoed beyond the cryptic borders of blockchain, reaching hearts far and wide. With the rallying cry of #CryptoForGood, this community illuminated a truth to the world: tokens need not be mere tools of gain, but can become beacons of hope, mending broken wings and saving lives, one selfless donation at a time.
San Chan (SANCHAN) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor San Chan (SANCHAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
San Chan (SANCHAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van San Chan (SANCHAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal SANCHAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel SANCHAN tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van SANCHAN begrijpt, kun je de live prijs van SANCHAN token verkennen!
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.