SamurAI (SAMURAI) Informatie SamurAI aims to democratize access of institutional-grade quantitative trading tools to retail traders. SamurAI offers decentralized, AI-driven trading tools that utilize the same data sources and analytical techniques as leading financial institutions. Their platform provides users with a comprehensive terminal for research, analysis, and trading, integrating public and private data, sentiment analysis, and community engagement. This empowers crypto enthusiasts and traders to make informed decisions and gain a competitive edge in volatile markets. Officiële website: https://www.samuraiterminal.io/ Koop nu SAMURAI!

SamurAI (SAMURAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SamurAI (SAMURAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 155.30K $ 155.30K $ 155.30K Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 155.30K $ 155.30K $ 155.30K Hoogste ooit: $ 0.00380271 $ 0.00380271 $ 0.00380271 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001553 $ 0.0001553 $ 0.0001553 Meer informatie over SamurAI (SAMURAI) prijs

SamurAI (SAMURAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SamurAI (SAMURAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAMURAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAMURAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAMURAI begrijpt, kun je de live prijs van SAMURAI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAMURAI Wil je weten waar je SAMURAI naartoe gaat? Onze SAMURAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAMURAI token!

