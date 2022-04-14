Samurai Starter (SAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Samurai Starter (SAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Samurai Starter (SAM) Informatie Samurai Starter is a launchpad, project accelerator, and community engagement hub that incentivizes members to invest and participate in the projects driving innovation in crypto. Built on Base and raising across all EVM chains, Samurai aims to enrich the entire crypto ecosystem by incubating and launching projects which will define the future of the space. Through our crowdfunding platform, we regularly conduct sell-out raises for top new Web3 projects, such as OrangeDX, InterSwap, and Seedify-incubated gaming projects Haven's Compass and Galaxy Games. Access to these sales is gained by staking the SAM token, or holding a SamNFT. Holders can also benefit from regular giveaways through our Samurai Sanka community platform, which incentivizes platform engagement with lottery tickets and other prizes. Officiële website: https://www.samuraistarter.com/

Samurai Starter (SAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Samurai Starter (SAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 188.90K $ 188.90K $ 188.90K Totale voorraad: $ 130.00M $ 130.00M $ 130.00M Circulerende voorraad: $ 100.83M $ 100.83M $ 100.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 243.54K $ 243.54K $ 243.54K Hoogste ooit: $ 0.053232 $ 0.053232 $ 0.053232 Laagste ooit: $ 0.00152788 $ 0.00152788 $ 0.00152788 Huidige prijs: $ 0.00187341 $ 0.00187341 $ 0.00187341 Meer informatie over Samurai Starter (SAM) prijs

Samurai Starter (SAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Samurai Starter (SAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAM begrijpt, kun je de live prijs van SAM token verkennen!

