Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Samsunspor Fan Token (SAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Samsunspor Fan Token (SAM) Informatie Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. Officiële website: https://www.socios.com/ Koop nu SAM!

Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Samsunspor Fan Token (SAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 499.11K $ 499.11K $ 499.11K Totale voorraad: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Circulerende voorraad: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Hoogste ooit: $ 19.44 $ 19.44 $ 19.44 Laagste ooit: $ 0.235702 $ 0.235702 $ 0.235702 Huidige prijs: $ 0.24395 $ 0.24395 $ 0.24395 Meer informatie over Samsunspor Fan Token (SAM) prijs

Samsunspor Fan Token (SAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Samsunspor Fan Token (SAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAM begrijpt, kun je de live prijs van SAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAM Wil je weten waar je SAM naartoe gaat? Onze SAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!