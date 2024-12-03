Sami (SAMI1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sami (SAMI1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sami (SAMI1) Informatie Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience. Officiële website: https://sami.one/ Whitepaper: https://sami.one/hello

Sami (SAMI1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sami (SAMI1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 70.74K $ 70.74K $ 70.74K Totale voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Circulerende voorraad: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 70.74K $ 70.74K $ 70.74K Hoogste ooit: $ 0.00171361 $ 0.00171361 $ 0.00171361 Laagste ooit: $ 0.00002368 $ 0.00002368 $ 0.00002368 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Sami (SAMI1) prijs

Sami (SAMI1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sami (SAMI1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAMI1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAMI1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAMI1 begrijpt, kun je de live prijs van SAMI1 token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAMI1 Wil je weten waar je SAMI1 naartoe gaat? Onze SAMI1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAMI1 token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!