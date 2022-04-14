SAM (SAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SAM (SAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SAM (SAM) Informatie $SAM is a memecoin created by the Last Samorais community, the OG NFT project of Oraichain. We used a fair presale method where holders of our second collection (Tha Last Geishas) were able to participate. No team reserve, liquidity is controlled by a DAO DAO 2/3 multisig controlled by trusted people in the Oraichain & TLS community: Oracle, Rasprav & Crenmy. Here's the links to our socials and the DAO DAO multisig controlling reserve and liquidity: https://x.com/sam_thecoin https://x.com/LastSamorais https://discord.gg/lastsamorais Officiële website: https://lastsamorais.com/ Whitepaper: https://medium.com/@thelastsamorais/the-rise-of-sam-defender-of-oraichain-70c2ab336fff

SAM (SAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SAM (SAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.09K $ 37.09K $ 37.09K Totale voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Circulerende voorraad: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.09K $ 37.09K $ 37.09K Hoogste ooit: $ 0.00418815 $ 0.00418815 $ 0.00418815 Laagste ooit: $ 0.00174312 $ 0.00174312 $ 0.00174312 Huidige prijs: $ 0.00185462 $ 0.00185462 $ 0.00185462 Meer informatie over SAM (SAM) prijs

SAM (SAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SAM (SAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAM begrijpt, kun je de live prijs van SAM token verkennen!

