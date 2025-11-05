BeursDEX+
De live Sakai Vault prijs vandaag is 0.0313096 USD. Volg realtime SAKAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SAKAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SAKAI

SAKAI Prijsinformatie

Wat is SAKAI

SAKAI whitepaper

SAKAI officiële website

SAKAI tokenomie

SAKAI Prijsvoorspelling

Sakai Vault Prijs (SAKAI)

1 SAKAI naar USD live prijs:

$0.03141769
$0.03141769
+0.40%1D
USD
Sakai Vault (SAKAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:41:09 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03092125
$ 0.03092125
24u laag
$ 0.03155066
$ 0.03155066
24u hoog

$ 0.03092125
$ 0.03092125

$ 0.03155066
$ 0.03155066

$ 12.21
$ 12.21

$ 0.02819608
$ 0.02819608

-0.00%

+0.42%

-4.03%

-4.03%

Sakai Vault (SAKAI) real-time prijs is $0.0313096. De afgelopen 24 uur werd er SAKAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03092125 en een hoogtepunt van $ 0.03155066, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAKAI hoogste prijs aller tijden is $ 12.21, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02819608 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAKAI met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.42% in de afgelopen 24 uur en -4.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sakai Vault (SAKAI) Marktinformatie

$ 112.52K
$ 112.52K

--
--

$ 250.49K
$ 250.49K

3.59M
3.59M

8,000,000.0
8,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sakai Vault is $ 112.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAKAI is 3.59M, met een totale voorraad van 8000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 250.49K.

Sakai Vault (SAKAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sakai Vault naar USD $ +0.00013125.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sakai Vault naar USD $ +0.0000541249.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sakai Vault naar USD $ +0.0001556181.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sakai Vault naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00013125+0.42%
30 dagen$ +0.0000541249+0.17%
60 dagen$ +0.0001556181+0.50%
90 dagen$ 0--

Wat is Sakai Vault (SAKAI)?

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Sakai Vault (SAKAI) hulpbron

Officiële website

Sakai Vault Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sakai Vault (SAKAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sakai Vault (SAKAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sakai Vault te bekijken.

Bekijk nu de Sakai Vault prijsvoorspelling !

SAKAI naar lokale valuta's

Sakai Vault (SAKAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sakai Vault (SAKAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SAKAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sakai Vault (SAKAI)

Hoeveel is Sakai Vault (SAKAI) vandaag waard?
De live SAKAI prijs in USD is 0.0313096 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SAKAI naar USD prijs?
De huidige prijs van SAKAI naar USD is $ 0.0313096. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sakai Vault?
De marktkapitalisatie van SAKAI is $ 112.52K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SAKAI?
De circulerende voorraad van SAKAI is 3.59M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SAKAI?
SAKAI bereikte een ATH-prijs van 12.21 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SAKAI?
SAKAI zag een ATL-prijs van 0.02819608 USD.
Wat is het handelsvolume van SAKAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SAKAI is -- USD.
Zal SAKAI dit jaar hoger gaan?
SAKAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SAKAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:41:09 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,652.89

$3,382.64

$159.70

$1.0001

$1.1129

$103,652.89

$3,382.64

$159.70

$2.2708

$0.16673

