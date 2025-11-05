Sakai Vault (SAKAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.03092125 $ 0.03092125 $ 0.03092125 24u laag $ 0.03155066 $ 0.03155066 $ 0.03155066 24u hoog 24u laag $ 0.03092125$ 0.03092125 $ 0.03092125 24u hoog $ 0.03155066$ 0.03155066 $ 0.03155066 Hoogste prijs ooit $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Laagste prijs $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +0.42% Prijswijziging (7D) -4.03% Prijswijziging (7D) -4.03%

Sakai Vault (SAKAI) real-time prijs is $0.0313096. De afgelopen 24 uur werd er SAKAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03092125 en een hoogtepunt van $ 0.03155066, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAKAI hoogste prijs aller tijden is $ 12.21, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02819608 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAKAI met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +0.42% in de afgelopen 24 uur en -4.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sakai Vault (SAKAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 112.52K$ 112.52K $ 112.52K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 250.49K$ 250.49K $ 250.49K Circulerende voorraad 3.59M 3.59M 3.59M Totale voorraad 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sakai Vault is $ 112.52K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAKAI is 3.59M, met een totale voorraad van 8000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 250.49K.