Saito (SAITO) Informatie Saito is a Web3 Foundation grant recipient that runs blockchain applications directly in your browser. The network pays ISPs instead of miners or stakers, allowing Web3 projects to self-fund infrastructure instead of passing costs to predatory monopolies like Infura. Officiële website: https://saito.tech Whitepaper: https://saito.io/saito-whitepaper.pdf

Saito (SAITO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Saito (SAITO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.25M $ 11.25M $ 11.25M Hoogste ooit: $ 0.110352 $ 0.110352 $ 0.110352 Laagste ooit: $ 0.00147497 $ 0.00147497 $ 0.00147497 Huidige prijs: $ 0.00374854 $ 0.00374854 $ 0.00374854 Meer informatie over Saito (SAITO) prijs

Saito (SAITO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Saito (SAITO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAITO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAITO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAITO begrijpt, kun je de live prijs van SAITO token verkennen!

