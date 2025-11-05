BeursDEX+
De live Sailana Inu prijs vandaag is 0.00011457 USD. Volg realtime SAILANA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SAILANA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SAILANA

SAILANA Prijsinformatie

Wat is SAILANA

SAILANA officiële website

SAILANA tokenomie

SAILANA Prijsvoorspelling

Sailana Inu Prijs (SAILANA)

Niet genoteerd

1 SAILANA naar USD live prijs:

$0.0001148
$0.0001148$0.0001148
+10.90%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Sailana Inu (SAILANA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:41:02 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00009409
$ 0.00009409$ 0.00009409
24u laag
$ 0.00011475
$ 0.00011475$ 0.00011475
24u hoog

$ 0.00009409
$ 0.00009409$ 0.00009409

$ 0.00011475
$ 0.00011475$ 0.00011475

$ 0.00160813
$ 0.00160813$ 0.00160813

$ 0.00009409
$ 0.00009409$ 0.00009409

+1.42%

+10.68%

-18.69%

-18.69%

Sailana Inu (SAILANA) real-time prijs is $0.00011457. De afgelopen 24 uur werd er SAILANA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00009409 en een hoogtepunt van $ 0.00011475, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAILANA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00160813, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00009409 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAILANA met +1.42% veranderd in het afgelopen uur, +10.68% in de afgelopen 24 uur en -18.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sailana Inu (SAILANA) Marktinformatie

$ 114.57K
$ 114.57K$ 114.57K

--
----

$ 114.57K
$ 114.57K$ 114.57K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,048.1617041
999,982,048.1617041 999,982,048.1617041

De huidige marktkapitalisatie van Sailana Inu is $ 114.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAILANA is 999.98M, met een totale voorraad van 999982048.1617041. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 114.57K.

Sailana Inu (SAILANA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Sailana Inu naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Sailana Inu naar USD $ -0.0000419928.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Sailana Inu naar USD $ -0.0000700783.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Sailana Inu naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+10.68%
30 dagen$ -0.0000419928-36.65%
60 dagen$ -0.0000700783-61.16%
90 dagen$ 0--

Wat is Sailana Inu (SAILANA)?

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Sailana Inu (SAILANA) hulpbron

Officiële website

Sailana Inu Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Sailana Inu (SAILANA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Sailana Inu (SAILANA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Sailana Inu te bekijken.

Bekijk nu de Sailana Inu prijsvoorspelling !

SAILANA naar lokale valuta's

Sailana Inu (SAILANA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Sailana Inu (SAILANA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SAILANA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Sailana Inu (SAILANA)

Hoeveel is Sailana Inu (SAILANA) vandaag waard?
De live SAILANA prijs in USD is 0.00011457 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SAILANA naar USD prijs?
De huidige prijs van SAILANA naar USD is $ 0.00011457. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Sailana Inu?
De marktkapitalisatie van SAILANA is $ 114.57K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SAILANA?
De circulerende voorraad van SAILANA is 999.98M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SAILANA?
SAILANA bereikte een ATH-prijs van 0.00160813 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SAILANA?
SAILANA zag een ATL-prijs van 0.00009409 USD.
Wat is het handelsvolume van SAILANA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SAILANA is -- USD.
Zal SAILANA dit jaar hoger gaan?
SAILANA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SAILANA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:41:02 (UTC+8)

Sailana Inu (SAILANA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

