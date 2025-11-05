Sage by Virtuals (SAGE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0011812 $ 0.0011812 $ 0.0011812 24u laag $ 0.00145449 $ 0.00145449 $ 0.00145449 24u hoog 24u laag $ 0.0011812$ 0.0011812 $ 0.0011812 24u hoog $ 0.00145449$ 0.00145449 $ 0.00145449 Hoogste prijs ooit $ 0.00686891$ 0.00686891 $ 0.00686891 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +2.14% Prijswijziging (1D) +5.72% Prijswijziging (7D) -11.63% Prijswijziging (7D) -11.63%

Sage by Virtuals (SAGE) real-time prijs is $0.00125509. De afgelopen 24 uur werd er SAGE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0011812 en een hoogtepunt van $ 0.00145449, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SAGE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00686891, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SAGE met +2.14% veranderd in het afgelopen uur, +5.72% in de afgelopen 24 uur en -11.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sage by Virtuals (SAGE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sage by Virtuals is $ 1.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SAGE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.26M.