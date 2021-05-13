SafeMoon Inu (SMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SafeMoon Inu (SMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SafeMoon Inu (SMI) Informatie SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world. Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name "Moonshot Voyage", with more games to come shortly after. SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay. Officiële website: https://safemooninu.com

SafeMoon Inu (SMI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SafeMoon Inu (SMI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 729.13K $ 729.13K $ 729.13K Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 729.13K $ 729.13K $ 729.13K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SafeMoon Inu (SMI) prijs

SafeMoon Inu (SMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SafeMoon Inu (SMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SMI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SMI begrijpt, kun je de live prijs van SMI token verkennen!

Prijsvoorspelling van SMI Wil je weten waar je SMI naartoe gaat? Onze SMI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SMI token!

