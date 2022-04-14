SadCat (SAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SadCat (SAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SadCat (SAD) Informatie SadCat is a memecoin built on the Solana blockchain inspired by the iconic crying cat meme with the idea: "The cat is sad, but rich!" It is designed to bring together cat lovers, meme enthusiasts, and crypto explorers by focusing on cat meme culture and social engagement. SadCat is all about creating a fun and supportive community where creativity thrives, from sharing memes to participating in exciting events. The project also plans to give back by supporting animal shelters and hosting charity initiatives. With future plans for NFT collections and play-to-earn games, SadCat combines humor, heart, and innovation to turn sadness into wealth and community. Officiële website: https://sadcat.me/ Koop nu SAD!

SadCat (SAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SadCat (SAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.69K Totale voorraad: $ 99.24M Circulerende voorraad: $ 93.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.92K Hoogste ooit: $ 0.01859897 Laagste ooit: $ 0.00017569 Huidige prijs: $ 0.00020111 Meer informatie over SadCat (SAD) prijs

SadCat (SAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SadCat (SAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAD begrijpt, kun je de live prijs van SAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAD Wil je weten waar je SAD naartoe gaat? Onze SAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAD token!

