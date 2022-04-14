SADANT (SADANT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SADANT (SADANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SADANT (SADANT) Informatie Meet Sad Ant, the most hardworking ant on the blockchain, ready to turn her frown upside down!- With $SADANT, every purchase helps her rebuild her anthill of joy—and maybe yours too. Let's create some buzz and make Sad Ant happy again! Helping Sad Ant is as easy as building an anthill, one grain at a time!-- Whether you're a seasoned crypto collector or just starting your journey, here's how you can grab $SADANT and bring joy back to our tiny hero Sad Ant's path to happiness is simple, yet heartfelt.-- With every step, there's just one goal: turn those tears into triumphs! Follow this four-step roadmap, where crying isn't just allowed—it's encouraged. Ready to cry, laugh, and buy $SADANT? Let's march forward! Officiële website: https://www.sadant.xyz/

SADANT (SADANT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SADANT (SADANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.53K $ 7.53K $ 7.53K Hoogste ooit: $ 0.00501591 $ 0.00501591 $ 0.00501591 Laagste ooit: $ 0.00000698 $ 0.00000698 $ 0.00000698 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over SADANT (SADANT) prijs

SADANT (SADANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SADANT (SADANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SADANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SADANT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SADANT begrijpt, kun je de live prijs van SADANT token verkennen!

Prijsvoorspelling van SADANT Wil je weten waar je SADANT naartoe gaat? Onze SADANT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SADANT token!

