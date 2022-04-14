SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SAD MEOW (SADMEOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SAD MEOW (SADMEOW) Informatie SADMEOW is a new category of memecoins recently launched on TON Blockchain. Thus far referred to as, Audio Memecoins, they have an mp3 file embedded in the meta data. This 10 second clip of audio can be played by the user via dextools.com or geckoterminal.com The technology, and this coin in particular, was launched by the team at gaspump.tv. SADMEOW was the very first, created as the final test by the team, and left out into the wild to be embraced and taken over by the community. Officiële website: https://sadmeow.lol/

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SAD MEOW (SADMEOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 112.68K $ 112.68K $ 112.68K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 112.68K $ 112.68K $ 112.68K Hoogste ooit: $ 0.00241871 $ 0.00241871 $ 0.00241871 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011268 $ 0.00011268 $ 0.00011268 Meer informatie over SAD MEOW (SADMEOW) prijs

SAD MEOW (SADMEOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SAD MEOW (SADMEOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SADMEOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SADMEOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SADMEOW begrijpt, kun je de live prijs van SADMEOW token verkennen!

Prijsvoorspelling van SADMEOW Wil je weten waar je SADMEOW naartoe gaat? Onze SADMEOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

