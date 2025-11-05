Sacabam (SCB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.41% Prijswijziging (1D) -2.85% Prijswijziging (7D) -20.26% Prijswijziging (7D) -20.26%

Sacabam (SCB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCB hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCB met +0.41% veranderd in het afgelopen uur, -2.85% in de afgelopen 24 uur en -20.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Sacabam (SCB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 78.84K$ 78.84K $ 78.84K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 92.76K$ 92.76K $ 92.76K Circulerende voorraad 39.95T 39.95T 39.95T Totale voorraad 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Sacabam is $ 78.84K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCB is 39.95T, met een totale voorraad van 47000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 92.76K.