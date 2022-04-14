Saad Boi (SAAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Saad Boi (SAAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Saad Boi (SAAD) Informatie SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement. Officiële website: https://www.saadboisol.com/ Koop nu SAAD!

Saad Boi (SAAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Saad Boi (SAAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 213.06K $ 213.06K $ 213.06K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 857.82M $ 857.82M $ 857.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 248.35K $ 248.35K $ 248.35K Hoogste ooit: $ 0.00503728 $ 0.00503728 $ 0.00503728 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00024716 $ 0.00024716 $ 0.00024716 Meer informatie over Saad Boi (SAAD) prijs

Saad Boi (SAAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Saad Boi (SAAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SAAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SAAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SAAD begrijpt, kun je de live prijs van SAAD token verkennen!

Prijsvoorspelling van SAAD Wil je weten waar je SAAD naartoe gaat? Onze SAAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SAAD token!

