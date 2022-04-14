RXR Coin (RXRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RXR Coin (RXRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RXR Coin (RXRC) Informatie "One-Dollar Purchase" is a crowdfunding and lottery project which has a wide audience around the world. It allows users to participate with minimal investment for the chance to win high-value items, such as: "$10 win 1BTC". RXR.Lab is a blockchain-based project that aims to revolutionize the traditional crowdfunding and gambling industries by integrating "Real World Assets (RWA)" with blockchain technology. RXR.lab innovatively introduces "listed company mechanism and blockchain technology" into the crowdfunding and gambling industry to create a "crypto lottery system": even if you don't win, you may be able to recover part or all of your cost，adding a layer of fairness to the gaming experience. And also, RXR.lab is on creating an "equity-based system", where users can earn platform shares through the purchase of RXRC tokens. This model allows token holders to share in the platform's profits, much like traditional shareholders in a public company. Officiële website: https://rxrlab.com Whitepaper: https://rxr-lab-1.gitbook.io/rxr.lab-docs

RXR Coin (RXRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RXR Coin (RXRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M Totale voorraad: $ 380.00M $ 380.00M $ 380.00M Circulerende voorraad: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.05M $ 34.05M $ 34.05M Hoogste ooit: $ 0.285265 $ 0.285265 $ 0.285265 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.089616 $ 0.089616 $ 0.089616 Meer informatie over RXR Coin (RXRC) prijs

RXR Coin (RXRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RXR Coin (RXRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RXRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RXRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RXRC begrijpt, kun je de live prijs van RXRC token verkennen!

