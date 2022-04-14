RWAX (RWAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RWAX (RWAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RWAX (RWAX) Informatie RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance. Officiële website: https://therwax.com/ Whitepaper: https://suave-hygienic-419.notion.site/The-Real-World-Asset-Exchange-1e11f84b144e80ba9041cfc3edf6d898?source=copy_link Koop nu RWAX!

RWAX (RWAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RWAX (RWAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 705.58K $ 705.58K $ 705.58K Totale voorraad: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Circulerende voorraad: $ 16.36M $ 16.36M $ 16.36M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Hoogste ooit: $ 0.565142 $ 0.565142 $ 0.565142 Laagste ooit: $ 0.02505924 $ 0.02505924 $ 0.02505924 Huidige prijs: $ 0.04315021 $ 0.04315021 $ 0.04315021 Meer informatie over RWAX (RWAX) prijs

RWAX (RWAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RWAX (RWAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RWAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RWAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RWAX begrijpt, kun je de live prijs van RWAX token verkennen!

