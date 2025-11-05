BeursDEX+
De live RWAI by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RWAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RWAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 RWAI naar USD live prijs:

$0.00016737
$0.00016737$0.00016737
RWAI by Virtuals (RWAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:40:30 (UTC+8)

RWAI by Virtuals (RWAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00301958
$ 0.00301958$ 0.00301958

$ 0
$ 0$ 0

-1.94%

+4.18%

-5.55%

-5.55%

RWAI by Virtuals (RWAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RWAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RWAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00301958, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RWAI met -1.94% veranderd in het afgelopen uur, +4.18% in de afgelopen 24 uur en -5.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RWAI by Virtuals (RWAI) Marktinformatie

$ 117.06K
$ 117.06K$ 117.06K

--
----

$ 167.37K
$ 167.37K$ 167.37K

699.40M
699.40M 699.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van RWAI by Virtuals is $ 117.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RWAI is 699.40M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 167.37K.

RWAI by Virtuals (RWAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van RWAI by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van RWAI by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van RWAI by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van RWAI by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+4.18%
30 dagen$ 0+2.85%
60 dagen$ 0-13.43%
90 dagen$ 0--

Wat is RWAI by Virtuals (RWAI)?

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

RWAI by Virtuals (RWAI) hulpbron

Officiële website

RWAI by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal RWAI by Virtuals (RWAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je RWAI by Virtuals (RWAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor RWAI by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de RWAI by Virtuals prijsvoorspelling !

RWAI naar lokale valuta's

RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van RWAI by Virtuals (RWAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RWAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over RWAI by Virtuals (RWAI)

Hoeveel is RWAI by Virtuals (RWAI) vandaag waard?
De live RWAI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RWAI naar USD prijs?
De huidige prijs van RWAI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van RWAI by Virtuals?
De marktkapitalisatie van RWAI is $ 117.06K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RWAI?
De circulerende voorraad van RWAI is 699.40M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RWAI?
RWAI bereikte een ATH-prijs van 0.00301958 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RWAI?
RWAI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van RWAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RWAI is -- USD.
Zal RWAI dit jaar hoger gaan?
RWAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RWAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:40:30 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

