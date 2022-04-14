RWA Index (MVRWA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RWA Index (MVRWA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RWA Index (MVRWA) Informatie An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Officiële website: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview

RWA Index (MVRWA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RWA Index (MVRWA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 172.32K $ 172.32K $ 172.32K Totale voorraad: $ 171.87K $ 171.87K $ 171.87K Circulerende voorraad: $ 171.87K $ 171.87K $ 171.87K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 172.32K $ 172.32K $ 172.32K Hoogste ooit: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Laagste ooit: $ 0.655191 $ 0.655191 $ 0.655191 Huidige prijs: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Meer informatie over RWA Index (MVRWA) prijs

RWA Index (MVRWA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RWA Index (MVRWA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MVRWA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MVRWA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MVRWA begrijpt, kun je de live prijs van MVRWA token verkennen!

Prijsvoorspelling van MVRWA Wil je weten waar je MVRWA naartoe gaat? Onze MVRWA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MVRWA token!

