Rusk Token (RUSK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -2.29% Prijswijziging (7D) -18.68% Prijswijziging (7D) -18.68%

Rusk Token (RUSK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RUSK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RUSK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RUSK met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -2.29% in de afgelopen 24 uur en -18.68% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rusk Token (RUSK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 492.01K$ 492.01K $ 492.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 492.01K$ 492.01K $ 492.01K Circulerende voorraad 938.45M 938.45M 938.45M Totale voorraad 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

De huidige marktkapitalisatie van Rusk Token is $ 492.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RUSK is 938.45M, met een totale voorraad van 938448482.3651226. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 492.01K.