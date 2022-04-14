Rush (RUSH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rush (RUSH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rush (RUSH) Informatie Rush Games is a blockchain-based gaming platform that combines elements of traditional gaming with DeFi. Emphasizing on-chain transparency, high security, and fairness, Rush Games is building an ecosystem where players can actively participate in governance and gain economic benefits fairly and sustainably. With a focus on continuous innovation and community engagement, the platform aims to become a leader in the Web3 gaming industry. Officiële website: https://www.rushgames.io/ Whitepaper: https://rushgames.gitbook.io/docs

Rush (RUSH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rush (RUSH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 385.03K $ 385.03K $ 385.03K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 60.28M $ 60.28M $ 60.28M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 638.70K $ 638.70K $ 638.70K Hoogste ooit: $ 0.00852332 $ 0.00852332 $ 0.00852332 Laagste ooit: $ 0.0060395 $ 0.0060395 $ 0.0060395 Huidige prijs: $ 0.00638704 $ 0.00638704 $ 0.00638704 Meer informatie over Rush (RUSH) prijs

Rush (RUSH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rush (RUSH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RUSH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RUSH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RUSH begrijpt, kun je de live prijs van RUSH token verkennen!

Prijsvoorspelling van RUSH Wil je weten waar je RUSH naartoe gaat? Onze RUSH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RUSH token!

