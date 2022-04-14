Rupiah Token (IDRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rupiah Token (IDRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rupiah Token (IDRT) Informatie Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system. Rupiah Token (IDRT) is the first and most adopted Indonesian Rupiah stablecoin that is fully collateralized 1:1 by Rupiah (IDR) fiat currency. Each IDRT is backed by equivalent amount of Fiat Rupiah in Indonesian bank account, and can be redeemed for Fiat through our platform. Our mission is to boost the acceptance of Indonesian Rupiah worldwide and help to produce a more inclusive and open financial system. Officiële website: https://rupiahtoken.com Koop nu IDRT!

Rupiah Token (IDRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rupiah Token (IDRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Totale voorraad: $ 173.86B $ 173.86B $ 173.86B Circulerende voorraad: $ 173.86B $ 173.86B $ 173.86B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.34M $ 10.34M $ 10.34M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rupiah Token (IDRT) prijs

Rupiah Token (IDRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rupiah Token (IDRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal IDRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel IDRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van IDRT begrijpt, kun je de live prijs van IDRT token verkennen!

