Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to... As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind. Join the Rugolution.

Officiële website: https://www.ruglord.uk
Whitepaper: https://www.ruglord.uk

Ruglord ($RUG$) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ruglord ($RUG$), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.23K $ 6.23K $ 6.23K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.36K $ 6.36K $ 6.36K Hoogste ooit: $ 0.00034665 $ 0.00034665 $ 0.00034665 Laagste ooit: $ 0.00000554 $ 0.00000554 $ 0.00000554 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ruglord ($RUG$) prijs

Ruglord ($RUG$) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ruglord ($RUG$) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $RUG$ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $RUG$ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $RUG$ begrijpt, kun je de live prijs van $RUG$ token verkennen!

Prijsvoorspelling van $RUG$ Wil je weten waar je $RUG$ naartoe gaat? Onze $RUG$ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $RUG$ token!

