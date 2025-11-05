Rugflip (RFLIP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -22.61% Prijswijziging (7D) -22.61%

Rugflip (RFLIP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RFLIP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RFLIP hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RFLIP met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -22.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rugflip (RFLIP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Circulerende voorraad 989.95M 989.95M 989.95M Totale voorraad 989,951,741.584633 989,951,741.584633 989,951,741.584633

De huidige marktkapitalisatie van Rugflip is $ 6.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RFLIP is 989.95M, met een totale voorraad van 989951741.584633. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.21K.