Rue Cat (RUECAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00007988 $ 0.00007988 $ 0.00007988 24u laag $ 0.00008902 $ 0.00008902 $ 0.00008902 24u hoog 24u laag $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 24u hoog $ 0.00008902$ 0.00008902 $ 0.00008902 Hoogste prijs ooit $ 0.00086682$ 0.00086682 $ 0.00086682 Laagste prijs $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 Prijswijziging (1u) +0.63% Prijswijziging (1D) +0.81% Prijswijziging (7D) -8.79% Prijswijziging (7D) -8.79%

Rue Cat (RUECAT) real-time prijs is $0.00008808. De afgelopen 24 uur werd er RUECAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00007988 en een hoogtepunt van $ 0.00008902, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RUECAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00086682, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007988 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RUECAT met +0.63% veranderd in het afgelopen uur, +0.81% in de afgelopen 24 uur en -8.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rue Cat (RUECAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 50.39K$ 50.39K $ 50.39K Circulerende voorraad 572.28M 572.28M 572.28M Totale voorraad 572,277,599.956837 572,277,599.956837 572,277,599.956837

De huidige marktkapitalisatie van Rue Cat is $ 50.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RUECAT is 572.28M, met een totale voorraad van 572277599.956837. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 50.39K.