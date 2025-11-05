rudi (RUDI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) -6.84% Prijswijziging (7D) -27.99% Prijswijziging (7D) -27.99%

rudi (RUDI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RUDI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RUDI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01784483, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RUDI met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -6.84% in de afgelopen 24 uur en -27.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

rudi (RUDI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 121.91K$ 121.91K $ 121.91K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 121.91K$ 121.91K $ 121.91K Circulerende voorraad 999.33M 999.33M 999.33M Totale voorraad 999,325,112.606403 999,325,112.606403 999,325,112.606403

De huidige marktkapitalisatie van rudi is $ 121.91K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RUDI is 999.33M, met een totale voorraad van 999325112.606403. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 121.91K.