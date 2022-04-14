Rubidium (RBD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rubidium (RBD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rubidium (RBD) Informatie Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era. Officiële website: https://wegochain.io/

Rubidium (RBD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rubidium (RBD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 46.52M $ 46.52M $ 46.52M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.31M $ 37.31M $ 37.31M Hoogste ooit: $ 0.068062 $ 0.068062 $ 0.068062 Laagste ooit: $ 0.00354582 $ 0.00354582 $ 0.00354582 Huidige prijs: $ 0.03897128 $ 0.03897128 $ 0.03897128 Meer informatie over Rubidium (RBD) prijs

Rubidium (RBD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rubidium (RBD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RBD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RBD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RBD begrijpt, kun je de live prijs van RBD token verkennen!

Prijsvoorspelling van RBD Wil je weten waar je RBD naartoe gaat? Onze RBD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RBD token!

