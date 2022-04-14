Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rubber Ducky Cult ($DUCKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Informatie $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. $DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens. Officiële website: https://www.rubberduckycult.io/ Koop nu $DUCKY!

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rubber Ducky Cult ($DUCKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.51K $ 1.51K $ 1.51K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.51K $ 1.51K $ 1.51K Hoogste ooit: $ 0.00242751 $ 0.00242751 $ 0.00242751 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rubber Ducky Cult ($DUCKY) prijs

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rubber Ducky Cult ($DUCKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $DUCKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $DUCKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $DUCKY begrijpt, kun je de live prijs van $DUCKY token verkennen!

Prijsvoorspelling van $DUCKY Wil je weten waar je $DUCKY naartoe gaat? Onze $DUCKY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $DUCKY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!