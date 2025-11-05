Rowan Coin (RWN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00169882 24u laag $ 0.00299998 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.364176 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) +62.27% Prijswijziging (7D) -5.67%

Rowan Coin (RWN) real-time prijs is $0.00299966. De afgelopen 24 uur werd er RWN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00169882 en een hoogtepunt van $ 0.00299998, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RWN hoogste prijs aller tijden is $ 0.364176, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RWN met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, +62.27% in de afgelopen 24 uur en -5.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rowan Coin (RWN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 584.93K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.63M Circulerende voorraad 195.00M Totale voorraad 545,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Rowan Coin is $ 584.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RWN is 195.00M, met een totale voorraad van 545000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.63M.