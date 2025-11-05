roule token (ROUL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00325017 24u hoog $ 0.00351144 Hoogste prijs ooit $ 0.00858746 Laagste prijs $ 0.00109265 Prijswijziging (1u) +0.30% Prijswijziging (1D) -1.51% Prijswijziging (7D) -18.29%

roule token (ROUL) real-time prijs is $0.00329843. De afgelopen 24 uur werd er ROUL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00325017 en een hoogtepunt van $ 0.00351144, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROUL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00858746, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00109265 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROUL met +0.30% veranderd in het afgelopen uur, -1.51% in de afgelopen 24 uur en -18.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

roule token (ROUL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 238.57K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 329.84K Circulerende voorraad 72.33M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van roule token is $ 238.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROUL is 72.33M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 329.84K.