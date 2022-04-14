Roscoe (CATGUY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Roscoe (CATGUY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Roscoe (CATGUY) Informatie Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him. Officiële website: https://www.roscoethecatguy.xyz/

Roscoe (CATGUY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Roscoe (CATGUY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K Totale voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Circulerende voorraad: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.44K $ 20.44K $ 20.44K Hoogste ooit: $ 0.00157724 $ 0.00157724 $ 0.00157724 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Roscoe (CATGUY) prijs

Roscoe (CATGUY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Roscoe (CATGUY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CATGUY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CATGUY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CATGUY begrijpt, kun je de live prijs van CATGUY token verkennen!

Prijsvoorspelling van CATGUY Wil je weten waar je CATGUY naartoe gaat? Onze CATGUY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

