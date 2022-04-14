Roobee (ROOBEE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Roobee (ROOBEE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Roobee (ROOBEE) Informatie Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Officiële website: https://roobee.io/

Roobee (ROOBEE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Roobee (ROOBEE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 130.50K $ 130.50K $ 130.50K Totale voorraad: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Circulerende voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 585.07K $ 585.07K $ 585.07K Hoogste ooit: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00010835 $ 0.00010835 $ 0.00010835 Meer informatie over Roobee (ROOBEE) prijs

Roobee (ROOBEE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Roobee (ROOBEE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROOBEE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROOBEE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROOBEE begrijpt, kun je de live prijs van ROOBEE token verkennen!

