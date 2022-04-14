RONKE (RONKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RONKE (RONKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RONKE (RONKE) Informatie Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem. The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing. Officiële website: https://ronkeverse.com/ Koop nu RONKE!

RONKE (RONKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RONKE (RONKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 866.17M $ 866.17M $ 866.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Hoogste ooit: $ 0.00947923 $ 0.00947923 $ 0.00947923 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00182862 $ 0.00182862 $ 0.00182862 Meer informatie over RONKE (RONKE) prijs

RONKE (RONKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RONKE (RONKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RONKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RONKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RONKE begrijpt, kun je de live prijs van RONKE token verkennen!

