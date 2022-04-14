Rollbit Coin (RLB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rollbit Coin (RLB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rollbit Coin (RLB) Informatie The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Officiële website: https://rollbit.com/ Whitepaper: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Koop nu RLB!

Rollbit Coin (RLB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rollbit Coin (RLB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 129.66M $ 129.66M $ 129.66M Totale voorraad: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Circulerende voorraad: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 129.66M $ 129.66M $ 129.66M Hoogste ooit: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.067272 $ 0.067272 $ 0.067272 Meer informatie over Rollbit Coin (RLB) prijs

Rollbit Coin (RLB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rollbit Coin (RLB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RLB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RLB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RLB begrijpt, kun je de live prijs van RLB token verkennen!

Prijsvoorspelling van RLB Wil je weten waar je RLB naartoe gaat? Onze RLB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RLB token!

