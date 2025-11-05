BeursDEX+
De live Rollback prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime ROLL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de ROLL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Rollback Prijs (ROLL)

1 ROLL naar USD live prijs:

$0.00064684
$0.00064684
-6.50%1D
mexc
USD
Rollback (ROLL) live prijsgrafiek
Rollback (ROLL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02976526
$ 0.02976526

$ 0
$ 0

--

-6.56%

-27.58%

-27.58%

Rollback (ROLL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ROLL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROLL hoogste prijs aller tijden is $ 0.02976526, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROLL met -- veranderd in het afgelopen uur, -6.56% in de afgelopen 24 uur en -27.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Rollback (ROLL) Marktinformatie

$ 6.47K
$ 6.47K

--
--

$ 6.47K
$ 6.47K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Rollback is $ 6.47K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROLL is 10.00M, met een totale voorraad van 10000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.47K.

Rollback (ROLL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Rollback naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Rollback naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Rollback naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Rollback naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.56%
30 dagen$ 0-69.33%
60 dagen$ 0-92.78%
90 dagen$ 0--

Wat is Rollback (ROLL)?

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Rollback (ROLL) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Rollback Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Rollback (ROLL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Rollback (ROLL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Rollback te bekijken.

Bekijk nu de Rollback prijsvoorspelling !

ROLL naar lokale valuta's

Rollback (ROLL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Rollback (ROLL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van ROLL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Rollback (ROLL)

Hoeveel is Rollback (ROLL) vandaag waard?
De live ROLL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige ROLL naar USD prijs?
De huidige prijs van ROLL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Rollback?
De marktkapitalisatie van ROLL is $ 6.47K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van ROLL?
De circulerende voorraad van ROLL is 10.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van ROLL?
ROLL bereikte een ATH-prijs van 0.02976526 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van ROLL?
ROLL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van ROLL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van ROLL is -- USD.
Zal ROLL dit jaar hoger gaan?
ROLL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de ROLL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Rollback (ROLL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$103,454.26

$3,371.80

$159.07

$1.0000

$1.1144

$103,454.26

$3,371.80

$2.2664

$159.07

$0.16633

$0.00000

$0.00000

$0.03389

$0.00924

$0.00848

$0.2251

$0.2368

$0.0000000047101

$0.000008961

$183.64

