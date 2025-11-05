Roco Finance (ROCO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00725482 $ 0.00725482 $ 0.00725482 24u laag $ 0.00795421 $ 0.00795421 $ 0.00795421 24u hoog 24u laag $ 0.00725482$ 0.00725482 $ 0.00725482 24u hoog $ 0.00795421$ 0.00795421 $ 0.00795421 Hoogste prijs ooit $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Laagste prijs $ 0.00669942$ 0.00669942 $ 0.00669942 Prijswijziging (1u) -0.06% Prijswijziging (1D) +4.18% Prijswijziging (7D) -4.56% Prijswijziging (7D) -4.56%

Roco Finance (ROCO) real-time prijs is $0.0079492. De afgelopen 24 uur werd er ROCO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00725482 en een hoogtepunt van $ 0.00795421, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROCO hoogste prijs aller tijden is $ 6.32, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00669942 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROCO met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, +4.18% in de afgelopen 24 uur en -4.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Roco Finance (ROCO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 742.34K$ 742.34K $ 742.34K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 790.39K$ 790.39K $ 790.39K Circulerende voorraad 93.50M 93.50M 93.50M Totale voorraad 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

De huidige marktkapitalisatie van Roco Finance is $ 742.34K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROCO is 93.50M, met een totale voorraad van 99552583.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 790.39K.