Robotexon (ROX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00294025 $ 0.00294025 $ 0.00294025 24u laag $ 0.00347729 $ 0.00347729 $ 0.00347729 24u hoog 24u laag $ 0.00294025$ 0.00294025 $ 0.00294025 24u hoog $ 0.00347729$ 0.00347729 $ 0.00347729 Hoogste prijs ooit $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 Laagste prijs $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 Prijswijziging (1u) +0.47% Prijswijziging (1D) -8.01% Prijswijziging (7D) -25.66% Prijswijziging (7D) -25.66%

Robotexon (ROX) real-time prijs is $0.0031414. De afgelopen 24 uur werd er ROX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00294025 en een hoogtepunt van $ 0.00347729, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ROX hoogste prijs aller tijden is $ 0.03880303, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00291126 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ROX met +0.47% veranderd in het afgelopen uur, -8.01% in de afgelopen 24 uur en -25.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Robotexon (ROX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 219.93K$ 219.93K $ 219.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 314.18K$ 314.18K $ 314.18K Circulerende voorraad 70.00M 70.00M 70.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Robotexon is $ 219.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ROX is 70.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 314.18K.