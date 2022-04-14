Robotaxi (TAXI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Robotaxi (TAXI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

INTRODUCING ROBOTAXI $TAXI Robotaxi (TAXI) is an Ethereum-based blockchain project created to honor Elon Musk's ambitious vision of a fully autonomous future. Musk's new groundbreaking plan centers around the development of Robotaxis — a fleet of self-driving Tesla vehicles designed to disrupt the traditional taxi industry. The Robotaxi: A Revolution in the Making The Robotaxi could redefine urban transportation as we know it. Without the need for human drivers, the robotaxi will be a more affordable, efficient, and sustainable alternative to modern transportation - the future is upon us! Tesla owners may be able to integrate their cars into the robotaxi fleet, generating a passive income stream while contributing to a smarter, more connected future of transportation. Officiële website: https://robotaxioneth.com/

Robotaxi (TAXI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Robotaxi (TAXI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 941.06K $ 941.06K $ 941.06K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 941.06K $ 941.06K $ 941.06K Hoogste ooit: $ 0.03189708 $ 0.03189708 $ 0.03189708 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0094106 $ 0.0094106 $ 0.0094106 Meer informatie over Robotaxi (TAXI) prijs

Robotaxi (TAXI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Robotaxi (TAXI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAXI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAXI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAXI begrijpt, kun je de live prijs van TAXI token verkennen!

Prijsvoorspelling van TAXI Wil je weten waar je TAXI naartoe gaat? Onze TAXI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TAXI token!

