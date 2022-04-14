Robie ($ROBIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Robie ($ROBIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Robie ($ROBIE) Informatie

RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie's journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie's journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.

Officiële website: https://robietherobot.xyz/

Robie ($ROBIE) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 33.06K
Totale voorraad: $ 1.00B
Circulerende voorraad: $ 1.00B
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.06K
Hoogste ooit: $ 0.00449905
Laagste ooit: $ 0
Huidige prijs: $ 0

Robie ($ROBIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Robie ($ROBIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $ROBIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $ROBIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $ROBIE begrijpt, kun je de live prijs van $ROBIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $ROBIE Wil je weten waar je $ROBIE naartoe gaat? Onze $ROBIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $ROBIE token!

