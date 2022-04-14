Roastmaster9000 (RM9000) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Roastmaster9000 (RM9000), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Roastmaster9000 (RM9000) Informatie Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you're tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain Officiële website: https://roastmaster9000.com/

Roastmaster9000 (RM9000) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Roastmaster9000 (RM9000), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.32K $ 55.32K $ 55.32K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.32K $ 55.32K $ 55.32K Hoogste ooit: $ 0.00912136 $ 0.00912136 $ 0.00912136 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Roastmaster9000 (RM9000) prijs

Roastmaster9000 (RM9000) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Roastmaster9000 (RM9000) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RM9000 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RM9000 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RM9000 begrijpt, kun je de live prijs van RM9000 token verkennen!

Prijsvoorspelling van RM9000 Wil je weten waar je RM9000 naartoe gaat? Onze RM9000 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RM9000 token!

