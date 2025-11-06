BeursDEX+
De live Roadmap Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RDMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RDMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Roadmap Coin prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RDMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RDMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RDMP

RDMP Prijsinformatie

Wat is RDMP

RDMP officiële website

RDMP tokenomie

RDMP Prijsvoorspelling

Roadmap Coin Prijs (RDMP)

Niet genoteerd

1 RDMP naar USD live prijs:

--
----
+0.70%1D
mexc
USD
Roadmap Coin (RDMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 03:32:22 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

+0.74%

-10.30%

-10.30%

Roadmap Coin (RDMP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RDMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RDMP hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RDMP met +0.74% veranderd in het afgelopen uur, +0.74% in de afgelopen 24 uur en -10.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Roadmap Coin (RDMP) Marktinformatie

$ 8.80K
$ 8.80K$ 8.80K

--
----

$ 8.80K
$ 8.80K$ 8.80K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453618
999,761,852.0453618 999,761,852.0453618

De huidige marktkapitalisatie van Roadmap Coin is $ 8.80K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RDMP is 999.76M, met een totale voorraad van 999761852.0453618. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.80K.

Roadmap Coin (RDMP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Roadmap Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Roadmap Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Roadmap Coin naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Roadmap Coin naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.74%
30 dagen$ 0-27.22%
60 dagen$ 0-32.77%
90 dagen$ 0--

Wat is Roadmap Coin (RDMP)?

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Roadmap Coin (RDMP) hulpbron

Officiële website

Roadmap Coin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Roadmap Coin (RDMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Roadmap Coin (RDMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Roadmap Coin te bekijken.

Bekijk nu de Roadmap Coin prijsvoorspelling !

RDMP naar lokale valuta's

Roadmap Coin (RDMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Roadmap Coin (RDMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RDMP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Roadmap Coin (RDMP)

Hoeveel is Roadmap Coin (RDMP) vandaag waard?
De live RDMP prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RDMP naar USD prijs?
De huidige prijs van RDMP naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Roadmap Coin?
De marktkapitalisatie van RDMP is $ 8.80K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RDMP?
De circulerende voorraad van RDMP is 999.76M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RDMP?
RDMP bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RDMP?
RDMP zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van RDMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RDMP is -- USD.
Zal RDMP dit jaar hoger gaan?
RDMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RDMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
