ROACORE (ROA) Informatie The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Officiële website: https://www.roaland.foundation/ Whitepaper: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf

ROACORE (ROA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ROACORE (ROA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.69M $ 5.69M $ 5.69M Totale voorraad: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Circulerende voorraad: $ 602.00M $ 602.00M $ 602.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M Hoogste ooit: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 Laagste ooit: $ 0.00821655 $ 0.00821655 $ 0.00821655 Huidige prijs: $ 0.009462 $ 0.009462 $ 0.009462 Meer informatie over ROACORE (ROA) prijs

ROACORE (ROA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ROACORE (ROA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ROA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ROA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ROA begrijpt, kun je de live prijs van ROA token verkennen!

Prijsvoorspelling van ROA Wil je weten waar je ROA naartoe gaat? Onze ROA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

