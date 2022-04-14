RNA (RNA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RNA (RNA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RNA (RNA) Informatie I think RNA has amazing potential. @elonmusk 🧬 Welcome to $RNA, where the future of memes is encoded in every strand! Inspired by the magic of ribonucleic acid, $RNA weaves humor, innovation, and the power of community into one epic meme coin. Just like RNA is the messenger of life, $RNA delivers unstoppable vibes to the crypto world.🧬 Here, every holder is a part of our genetic code—flexible, adaptive, and ready to evolve. Dive into the $RNA ecosystem, where the meme game is strong, and the gains? Even stronger. 🧪 I think RNA has amazing potential. @elonmusk 🧬 Welcome to $RNA, where the future of memes is encoded in every strand! Inspired by the magic of ribonucleic acid, $RNA weaves humor, innovation, and the power of community into one epic meme coin. Just like RNA is the messenger of life, $RNA delivers unstoppable vibes to the crypto world.🧬 Here, every holder is a part of our genetic code—flexible, adaptive, and ready to evolve. Dive into the $RNA ecosystem, where the meme game is strong, and the gains? Even stronger. 🧪 Officiële website: https://rnacto.xyz Koop nu RNA!

RNA (RNA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RNA (RNA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.14K $ 121.14K $ 121.14K Totale voorraad: $ 42,006.30T $ 42,006.30T $ 42,006.30T Circulerende voorraad: $ 42,006.30T $ 42,006.30T $ 42,006.30T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.14K $ 121.14K $ 121.14K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over RNA (RNA) prijs

RNA (RNA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RNA (RNA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RNA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RNA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RNA begrijpt, kun je de live prijs van RNA token verkennen!

Prijsvoorspelling van RNA Wil je weten waar je RNA naartoe gaat? Onze RNA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RNA token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!