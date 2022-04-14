Rkey (RKEY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rkey (RKEY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rkey (RKEY) Informatie In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures. Officiële website: https://rkey.rent

Rkey (RKEY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rkey (RKEY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 797.64K $ 797.64K $ 797.64K Totale voorraad: $ 995.83M $ 995.83M $ 995.83M Circulerende voorraad: $ 371.25M $ 371.25M $ 371.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Hoogste ooit: $ 0.00959271 $ 0.00959271 $ 0.00959271 Laagste ooit: $ 0.00049158 $ 0.00049158 $ 0.00049158 Huidige prijs: $ 0.00215921 $ 0.00215921 $ 0.00215921 Meer informatie over Rkey (RKEY) prijs

Rkey (RKEY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rkey (RKEY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RKEY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RKEY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RKEY begrijpt, kun je de live prijs van RKEY token verkennen!

