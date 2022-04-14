Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rizzyear (RIZZYEAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rizzyear (RIZZYEAR) Informatie $Rizzyear is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Designed to combine the fun and accessibility of meme coins with a strategic focus on long-term growth, $Rizzyear aims to redefine what's possible in the crypto space. By leveraging a strong and passionate community, transparent communication, and an ambitious roadmap, $Rizzyear is poised to make a lasting impact. Officiële website: https://rizzyear.uwu.ai/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Hd8P4mBvq4utlctUyFdrE1u-5_nNsVko/view

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rizzyear (RIZZYEAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 110.03K $ 110.03K $ 110.03K Totale voorraad: $ 920.84M $ 920.84M $ 920.84M Circulerende voorraad: $ 920.84M $ 920.84M $ 920.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 110.03K $ 110.03K $ 110.03K Hoogste ooit: $ 0.00371607 $ 0.00371607 $ 0.00371607 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00011949 $ 0.00011949 $ 0.00011949 Meer informatie over Rizzyear (RIZZYEAR) prijs

Rizzyear (RIZZYEAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rizzyear (RIZZYEAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIZZYEAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIZZYEAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIZZYEAR begrijpt, kun je de live prijs van RIZZYEAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van RIZZYEAR Wil je weten waar je RIZZYEAR naartoe gaat? Onze RIZZYEAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RIZZYEAR token!

