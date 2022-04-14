Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rizzmas (RIZZMAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rizzmas (RIZZMAS) Informatie Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends. Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends. Officiële website: https://rizzmas.lol/ Koop nu RIZZMAS!

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rizzmas (RIZZMAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Totale voorraad: $ 496.59B $ 496.59B $ 496.59B Circulerende voorraad: $ 496.59B $ 496.59B $ 496.59B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Rizzmas (RIZZMAS) prijs

Rizzmas (RIZZMAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rizzmas (RIZZMAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RIZZMAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RIZZMAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RIZZMAS begrijpt, kun je de live prijs van RIZZMAS token verkennen!

Prijsvoorspelling van RIZZMAS Wil je weten waar je RIZZMAS naartoe gaat? Onze RIZZMAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RIZZMAS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!